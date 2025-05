Playoff Serie C, ecco gli orari delle semifinali

È tutto pronto per le semifinali dei playoff di Serie C, da cui usciranno le due squadre che si contenderanno l’ultimo posto disponibile per la Serie B. Sono stati ufficializzati gli orari delle gare di andata e ritorno: sia le partite del 25 che quelle del 28 maggio 2025 cominceranno alle 20.00. Ecco il programma:

Andata – domenica 25/05/2025

Cerignola-Pescara (ore 20.00)

Vicenza-Ternana (ore 20.00) diretta su Rai Sport.

Ritorno – mercoledì 28 maggio 2025

Pescara-Cerignola (20.00)

Ternana-Vicenza (20.00)

Modalità di svolgimento: le semifinali si disputano con formula di andata e ritorno. In caso di parità, si procederà con tempi supplementari (due da 15 minuti) ed eventualmente con i calci di rigore.

