Ostuni, degrado della stazione ferroviaria: Pomes scrive a RFI e FSI

Il Sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha inviato nei giorni scorsi una segnalazione formale a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., evidenziando le condizioni di degrado e scarsa pulizia in cui versa la stazione ferroviaria della Città Bianca.

«Da mesi – scrive il sindaco – ricevo segnalazioni da parte di cittadini e turisti che lamentano un grave disagio legato all’igiene e alla manutenzione degli spazi. Dopo un’attenta osservazione sul campo, ritengo che gli attuali orari di intervento non siano sufficienti a garantire un adeguato livello di decoro». Nella nota, il primo cittadino ha inoltre sottolineato la necessità di un potenziamento immediato del servizio di pulizia, in considerazione dei flussi turistici crescenti e della contestuale riqualificazione del piazzale antistante la stazione.

La risposta da parte di RFI non si è fatta attendere. In una comunicazione inviata al Comune di Ostuni in data 21 maggio, la Direzione Operativa Stazioni ha dichiarato che il servizio di pulizia è stato già potenziato, con interventi giornalieri in tre fasce orarie, a partire dal primo Aprile 2025. RFI ha inoltre assicurato che continuerà a monitorare costantemente la qualità del servizio, riservandosi ulteriori interventi migliorativi ove necessari.

L’Amministrazione comunale accoglie con attenzione la risposta di RFI, ma ritiene necessario mantenere alta l’attenzione sulla qualità effettiva degli interventi. La stazione ferroviaria di Ostuni rappresenta un biglietto da visita fondamentale per la città, in particolare in un contesto di crescente attrattività turistica e di investimenti in decoro urbano e infrastrutture. «Continueremo a monitorare con puntualità le condizioni della stazione – dichiara il sindaco Pomes –e a pretendere che gli standard siano all’altezza di una città che vuole offrire accoglienza e qualità a partire dai servizi essenziali».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts