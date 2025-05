Bisceglie, auto perde il controllo e sfonda il muro di un parcheggio

Un’uomo alla guida di una macchina utilitaria nel centro di Bisceglie ha perso il controllo finendo la sua corsa contro il muro perimetrale del parcheggio interno di un condominio. Secondo una prima ricostruzione, il conducente – per cause ancora in fase di accertamento – avrebbe perso il controllo del veicolo, che ha sfondato il muro di recinzione provocando un forte boato e spavento tra i residenti. Fortunatamente non si registrano feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini. L’auto è stata rimossa con l’ausilio di un carro attrezzi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author