Stadio Camassa, ancora non per tutti

SAVA: Allo stadio comunale “Camassa” di Sava non ci sono ancora postazioni adeguate per le persone con disabilità. Il sindaco Pichierri però rassicura: “Sono iniziati i lavori di ristrutturazione in vista dei Giochi del Mediterraneo, abbiamo sollecitato i tecnici per garantire l’accessibilità per tutti”.

