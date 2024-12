Champions League: serata da dimenticare per Atalanta e Inter

Nella sesta giornata di Champions League, il Real Madrid supera 3-2 l’Atalanta al Gewiss Stadium. La squadra di Carlo Ancelotti ritrova la vittoria grazie alle reti di Mbappé, Vinicius e Bellingham (59’). Non basta il rigore di De Ketelaere e il gol di Lookman per salvare la Dea, che resta ferma a 11 punti al nono posto, mentre gli spagnoli salgono a 9 punti, posizionandosi al in 17a posizione.

ATALANTA-REAL MADRID 2-3 HIGHLIGHTS

10’ Mbappe (RM), 45’+2’ rigore De Ketelaere (A), 56’ Vinicius (RM), 59’ Bellingham (RM), 65’ Lookman (A)

Serata da dimenticare anche per l’Inter, sconfitta 1-0 dal Bayer Leverkusen. Un gol in mischia di Mukiele al 90’ regala ai tedeschi tre punti pesanti, agganciando i nerazzurri a quota 13. La squadra di Inzaghi, mai pericolosa in attacco, ora dovrà battere Sparta Praga e Monaco per garantirsi l’accesso agli ottavi.

BAYER LEVERKUSEN-INTER 1-0 HIGHLIGHTS

90’ Mukiele (BY)

RISULTATI 6a GIORNATA (partite di martedì 10/12/2024)

CLASSIFICA

