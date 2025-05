Stangata per la Lucchese: -14 punti dal 2025/2026 per violazioni amministrative

Arriva una pesantissima sanzione per la Lucchese. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto 14 punti di penalizzazione, da scontare nella prima stagione sportiva utile a partire dal 2025/2026, per gravi violazioni di natura amministrativa.

La società toscana, già deferita nei mesi scorsi, è stata ritenuta responsabile sia a titolo diretto che per responsabilità propria in merito a irregolarità gestionali riconducibili ai suoi legali rappresentanti pro-tempore. Oltre alla penalizzazione, la Lucchese dovrà versare un’ammenda di 10.000 euro.

Sanzionati anche gli ex dirigenti del club: Giuseppe Longo è stato colpito da una inibizione di 14 mesi e da un’ammenda di 10.000 euro, mentre per Nicola D’Andrea è arrivata un’inibizione di 6 mesi e un’ammenda di 5.000 euro.

Una decisione severa, che rischia di pesare non solo sull’immagine della società ma anche sul suo futuro, a partire dalla stagione 2025/26, quando la penalizzazione entrerà effettivamente in vigore.

Di seguito, il comunicato del Tribunale Federale Nazionale: “Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Lucchese 1905 Srl con 14 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026, per una serie di violazioni di natura amministrativa.

La società – che dovrà pagare anche un’ammenda di 10.000 euro – era stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria. Il TFN ha inoltre sanzionato gli amministratori del club: 14 mesi di inibizione e 10.000 euro di ammenda per Giuseppe Longo e 6 mesi di inibizione e 5.000 euro di ammenda per Nicola D’Andrea”.

