Cerignola, Ultras 1984 disertano gara di Pescara: “Scelta di coerenza”

Gli Ultras 1984 della Curva Sud Cerignola hanno annunciato ufficialmente la loro assenza dalla prossima trasferta a Pescara, in programma per la loro squadra del cuore. Una decisione sofferta, spiegano, ma coerente con i valori che da sempre rivendicano: identità, passione e, soprattutto, coerenza.

Nel comunicato diffuso sui canali social, il gruppo spiega di non voler accettare la Tessera del Tifoso, considerata uno strumento di controllo e limitazione delle libertà dei tifosi. “La tessera del tifoso non ci appartiene, non ci rappresenta”, scrivono, rifiutando compromessi o accordi con un sistema che, a loro dire, “cerca di spegnere il fuoco delle curve”.

“La nostra assenza non è disinteresse, ma un atto di coerenza”, si legge nella nota, in cui viene sottolineato come la presenza degli ultras in trasferta venga vissuta dalle autorità come un problema da evitare, piuttosto che un diritto da garantire.

Il gruppo denuncia un atteggiamento repressivo che preferisce “vietare, bloccare, evitare” piuttosto che assumersi le responsabilità per assicurare il rispetto dei diritti dei tifosi.

“Lasciare liberi di viaggiare gli ultras fa paura. Richiede lavoro, attenzione, responsabilità”, si legge ancora nel comunicato, che si conclude con lo storico motto della curva: “A testa alta, come sempre”.

Una presa di posizione forte e simbolica, che conferma la volontà degli Ultras 1984 di non scendere a compromessi con norme e strumenti che ritengono dannosi per la libertà del tifo organizzato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author