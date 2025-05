Monopoli, si pensa già al futuro: priorità alla linea verde

Il Monopoli avanza sottotraccia verso la stagione che verrà. Messa ormai definitivamente alle spalle l’amarezza per la doppia sconfitta rimediata contro la Giana Erminio, valsa l’eliminazione dai playoff, per il club biancoverde i tempi per dare avvio alla programmazione del campionato 2025/2026 sono già maturi. Punti di ripartenza, a meno di clamorosi scossoni, il direttore sportivo Marcello Chiricallo e il tecnico Alberto Colombo: quest’ultimo è ancora sotto contratto con il Gabbiano e, in virtù di quanto di ottimo fatto nell’annata sportiva appena mandata in archivio, dovrebbe continuare la sua seconda esperienza in terra pugliese.

Quanto al campo, ai calciatori che comporranno il roster, la priorità verrà data alla linea verde, con riferimento tanto ai giovani già presenti in rosa nella scorsa stagione quanto a chi potrebbe essere promosso da una Primavera 2 che qualche giorno fa, sotto la guida di mister D’Ermilio, ha conquistato la salvezza ai playout contro il Crotone. Un discorso, quello della valorizzazione di alcuni prodotti del vivaio, destinato a diventare di primaria importanza in vista della riforma Zola.

Destini opposti, a proposito di under, per Claudio Cristallo, Emanuele Scipioni e Paolo Virgilio: il primo, autentico jolly classe 2003, ha già comunicato la sua volontà di lasciare la società accomiatandosi dalla piazza monopolitana tramite i canali social, mentre il secondo e il terzo, entrambi centrocampisti rispettivamente classe 2004 e classe 2005, dovrebbero non spostarsi. Per loro quella che verrà potrebbe essere la stagione della consacrazione, dopo un ultimo campionato trascorso a metà tra il campo e la panchina. Consacrazione che si augura di vivere anche Renato Cascella, dopo i tanti problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. Sul suo futuro pende ancora un punto interrogativo.

