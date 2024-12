Ruvo, esplosione nella notte: due feriti

RUVO – Esplosione in un edificio della zona industriale di Ruvo di Puglia, nel Barese. Per cause ancora da accertare, una deflagrazione si è verificata in uno stabile da due piani. Forse una bombola di gas.

Per fortuna solo un grande spavento e due feriti non gravi e due famiglie evacuate. I danni sono ingenti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e personal del 118.

