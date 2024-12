Taranto, Guarracino: “Lavoriamo per uscire da questo tunnel”

Voltare pagina e andare avanti. Questa la prerogativa del Taranto, a pochi giorni dalla brusca sconfitta contro il Catania. Un passivo pesante che dimostra le lacune della compagine ionica, il cui unico gol nel match contro gli etnei è stato siglato da Mariano Guarracino. L’esterno classe 2002 ha commentato così l’ultimo risultato nel corso della trasmissione Rossoblu, in onda su Teleregione: “Sicuramente è stata una brutta partita, abbiamo avuto grosse difficoltà. Siamo caduti e adesso spetta a noi rialzarci al più presto. Abbiamo bisogno di punti, vogliamo dare il massimo in ogni allenamento per provare a fare risultato a Monopoli. Dobbiamo uscire da questo tunnel, tentiamo di isolarci dalle problematiche esterne ma facciamo fatica a rendere al meglio. Siamo fiduciosi, il lavoro non manca e solo così potremo risalire e accorciare in classifica. Il gol? Ci ho provato ed è andata bene. Mi dispiace che sia servito a poco ma è un grande orgoglio essere qui e segnare con questa maglia significa tanto”.

Nel corso di questa stagione, la compagine rossoblu fatica a trovare una vera identità. Dalle due vittorie consecutive contro Cerignola e Avellino alle quattro sconfitte di fila. Una crisi a cui gli ionici dovranno reagire per non perdere il treno salvezza, il quale sembra allontanarsi sempre di più: “Abbiamo meritato le due vittorie consecutive ma ora stiamo attraversando un periodo difficile”, ha ammesso Guarracino. L’esterno poi ha indicato la strada per tornare ad ottenere risultati positivi: “Dovremo partire dalle cose più semplici per raggiungere punti vitali”.

Intanto, si avvicina sempre di più la data del 16 dicembre, in cui le società di Serie C dovranno adempiere al pagamento degli stipendi e dei contributi di settembre e ottobre. Un crocevia non solo per il Taranto ma, soprattutto, per la Turris. In caso di inadempimento, infatti, i corallini andrebbero incontro all’esclusione dal campionato, agevolando la classifica dei rossoblu. Guarracino, però, resta focalizzato sul percorso degli ionici: “Non dobbiamo sperare che la Turris venga esclusa. Dobbiamo pensare a collezionare quanti più punti possibili. Se i campani dovessero essere esclusi potremo rosicchiare punti alla quart’ultima per rientrare nei playout, con la speranza che non ci vengano attribuite ulteriori penalizzazioni”.

Nel mirino degli ionici, dunque, resta il Monopoli, prossimo avversario della squadra di Cazzarò: “Sarà una partita importante come tutte”, ha assicurato Guarracino: “Il Monopoli è secondo in classifica ma abbiamo dimostrato di poter raggiungere tutti insieme i nostri obiettivi. Abbiamo bisogno di tutti e, a mio avviso, possiamo tornare a fare punti già domenica. I dati ci lasciano ben sperare, i biancoverdi fanno più fatica in casa. Cercheremo di prepararla al meglio sperando di arrivare al completo ad un match fondamentale per riscattarci dopo la brutta parentesi col Catania. Siamo fiduciosi”.

