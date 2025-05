Il Monopoli resta in Primavera 2: Crotone fermato anche al Veneziani

La principale formazione giovanile del Monopoli resta in Primavera 2. I baby biancoverdi pareggiano 0-0 al Veneziani il ritorno dei playout contro il Crotone e, in virtù dello 0-3 del confronto dell’andata riescono così a prevalere. I pugliesi giocheranno in questa categoria anche nella prossima stagione e assieme al Bari.

