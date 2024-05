Taranto, farmacista arrestato per abusi su una 12enne

Un farmacista 46enne di Taranto è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di abusi sessuali su una 12enne, fidanzatina del figlio. Secondo le indagini, i rapporti sarebbero avvenuti contro la volontà della ragazzina, che ha trovato il coraggio di denunciare le molestie alla Polizia e a una maestra.

L’uomo, accusato di violenza sessuale aggravata su una minore, pare avesse iniziato a raccontarle dei suoi rapporti intimi con la moglie mostrando foto di donne seminude prima di avanzare richieste oscene.

Quando la 12enne era in casa con il suo fidanzatino, il farmacista avrebbe studiato alcuni escamotage per allontanare il figlio e rimanere da solo con la giovane.

Proprio in una di queste occasioni avrebbero avuto luogo gli abusi dell’uomo, che le avrebbe inviato messaggi alla minore anche durante la notte. “So che lo vuoi, è una questione di chimica, non c’entra l’età”, avrebbe detto alla ragazza per convincerla a lasciarsi andare. Nelle prossime ore, il farmacista comparirà dinanzi al giudice per l’interrogatorio di garanzia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author