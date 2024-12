Taranto riceve il titolo di “Città europea dello sport 2025” a Bruxelles

Un riconoscimento di portata internazionale per Taranto: la città è stata ufficialmente proclamata “Città europea dello sport 2025” durante una cerimonia organizzata da Aces Europe a Bruxelles. L’evento ha visto il vicesindaco Gianni Azzaro, titolare della delega allo Sport, ricevere la bandiera simbolica dalle mani del presidente di Aces Europe, Gian Francesco Lupattelli. Questo vessillo sarà esposto insieme a quello di altre 22 città europee che, come Taranto, promuovono la pratica sportiva come strumento di inclusione e crescita.

Nel suo discorso, Azzaro ha ripercorso le tappe che hanno portato al prestigioso riconoscimento, sottolineando l’impegno iniziato nell’ottobre 2022 con la candidatura della città. “Abbiamo scelto di investire nello sport come veicolo di buone pratiche sociali, motore di sviluppo economico e mezzo di valorizzazione delle nostre bellezze”, ha dichiarato. Un progetto condiviso dal sindaco Rinaldo Melucci e sviluppato grazie alla collaborazione delle principali realtà cittadine e degli uffici comunali.

Il vicesindaco ha annunciato che il lavoro per il 2025 sarà guidato dallo stesso spirito partecipativo che ha reso vincente il dossier di candidatura. L’obiettivo sarà creare un programma di attività capace di innalzare l’indice di sportività cittadino, in linea con i valori promossi da Aces Europe.

Azzaro ha ribadito l’importanza del contributo di tutte le forze cittadine, dalle associazioni sportive alle istituzioni. Un ruolo centrale sarà ricoperto dalla Regione Puglia, designata “Regione europea dello sport 2026”, e dalla struttura commissariale dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno proprio a Taranto nel 2026. “Insieme, trasformeremo Taranto nella palestra dove allenare i sogni di tanti giovani sportivi”, ha concluso il vicesindaco.

L’amministrazione comunale è ora impegnata a tradurre questo titolo in un’opportunità concreta per la città e i suoi cittadini, puntando a fare del 2025 un anno memorabile per lo sport tarantino.

