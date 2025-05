Atto intimidatorio Grottaglie, Provincia di Taranto fa fronte comune

I sindaci, uniti, condannano l’intimidazione subita dall’assessore comunale Maurizio Stefani

Un coro unanime di solidarietà si è levato dai sindaci e amministratori locali della provincia di Taranto dopo l’incendio doloso che ha colpito l’auto dell’assessore all’Ambiente del Comune di Grottaglie, Maurizio Stefani. L’episodio, che ha messo in pericolo anche la sua famiglia e i vicini di casa, è stato definito un atto vile e inaccettabile, volto a minare la fiducia nelle istituzioni democratiche.

“Non si tratta solo di un attacco alla persona, ma a tutta la comunità e ai valori che rappresentiamo” si legge nella nota congiunta, in cui viene espressa piena solidarietà all’assessore Stefani, al sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò e a tutta l’amministrazione comunale.

I rappresentanti istituzionali del territorio ribadiscono la necessità di non arretrare di fronte alla violenza. “Questi gesti criminali mirano a intimidire chi lavora per il bene comune. Ma non ci lasceremo piegare. Continueremo a operare con determinazione e coraggio per costruire comunità più giuste, solidali e libere da ogni forma di sopraffazione”.

L’appello è rivolto anche alle forze dell’ordine e alla società civile, affinché si rafforzi la collaborazione per garantire sicurezza e legalità. “È fondamentale che chi si dedica al servizio pubblico possa farlo con serenità e senza timori”.

La nota si chiude con un messaggio diretto ai destinatari dell’intimidazione: “A Maurizio, a Ciro e a tutta la comunità di Grottaglie va il nostro abbraccio e il nostro sostegno. Siamo al vostro fianco, oggi più che mai”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author