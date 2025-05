Centrosinistra avanti a Taranto, Pd: “Premio a serietà e contenuti”

Filippetti e Tursi: “Risultato storico con Bitetti al primo turno, ora cambiare davvero la città”

“Taranto ha scelto il cambiamento. Il centrosinistra è la prima forza della città e il Partito Democratico il primo partito”. È il commento di Anna Filippetti, segretaria provinciale del Pd Taranto, e Giuseppe Tursi, segretario cittadino, dopo l’esito del primo turno delle elezioni comunali.

Il risultato premia la coalizione guidata da Piero Bitetti, che con il 37,39% dei consensi si è imposto nettamente sugli altri candidati, conquistando l’accesso al ballottaggio dell’8 e 9 giugno. “È una vittoria della serietà, del lavoro, dei contenuti” sottolineano i dirigenti dem, rivendicando una campagna elettorale basata su proposte concrete e spirito di ascolto.

All’interno di questo quadro, il Partito Democratico si conferma prima forza politica cittadina, ottenendo il 15,24% dei voti. Un dato che, secondo Filippetti e Tursi, “riempie di orgoglio e responsabilità”. Spicca inoltre il risultato di Mattia Giorno, che con 2.249 preferenze è il consigliere comunale più votato nella storia della città.

“Abbiamo dimostrato di essere una forza credibile e radicata, una comunità politica che lavora e guarda avanti” prosegue la nota, che ringrazia le candidate e i candidati, i militanti e i simpatizzanti per l’impegno e la passione messi in campo.

“Un grazie anche alla coalizione, compatta e coerente, e naturalmente a Piero Bitetti, che si è confermato il candidato con la visione giusta per guidare Taranto in una fase decisiva” concludono Filippetti e Tursi. “Il ballottaggio non è un traguardo, ma una tappa fondamentale per il vero cambiamento della città. E allora avanti, insieme”.

