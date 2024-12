Ecco i bike tour accessibili di La Via Jonica – Land for All

Dal 15 al 21 dicembre, la Puglia diventa protagonista di un’iniziativa pionieristica nel turismo inclusivo. Grazie a e-bike, hand bike e bici speciali fornite da Remoove, verranno testati i primi percorsi turistici interamente accessibili nei comuni coinvolti nel progetto “La Via Jonica – Land for All”.

Il Primo Cammino Accessibile del Sud Italia

Parte integrante del Cammino Materano, “La Via Jonica” è il primo cammino accessibile e multiprodotto del Sud Italia. Dopo la presentazione ufficiale avvenuta lo scorso ottobre, il progetto mira a mappare percorsi adatti anche a persone con disabilità cognitive, sensoriali e motorie. “Il diritto al viaggio, alla scoperta e allo svago deve essere garantito a tutti”, sottolinea Andrea Polimeno, presidente dell’APS Naturalmente a Sud, capofila del progetto.

L’iniziativa, finanziata dal Progetto C.Os.T.A. (Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile) della Regione Puglia con un contributo di 1,3 milioni di euro, coinvolge i comuni di Taranto, Manduria, Lizzano, Pulsano, Crispiano, Laterza e Ginosa, con l’obiettivo di rendere la Puglia una destinazione inclusiva.

Un Tour Guidato per Scoprire la Puglia

Il percorso, che si snoda per 215 chilometri da Manduria a Ginosa, sarà testato attraverso una serie di tour guidati, gratuiti e accessibili. Ecco il programma:

15 dicembre : Manduria, con tour guidati alla Salina dei Monaci e al Bosco dei Cuturi.

: Manduria, con tour guidati alla Salina dei Monaci e al Bosco dei Cuturi. 16 dicembre : Lizzano, tra ulivi, casali e campagne.

: Lizzano, tra ulivi, casali e campagne. 17 dicembre : Pulsano, alla scoperta del centro storico e delle “terre contese”.

: Pulsano, alla scoperta del centro storico e delle “terre contese”. 18 dicembre : Taranto, con visite all’architettura razionalista e alla Città Vecchia.

: Taranto, con visite all’architettura razionalista e alla Città Vecchia. 19 dicembre : Crispiano, immersi nelle tradizioni de “Le Cento Masserie”.

: Crispiano, immersi nelle tradizioni de “Le Cento Masserie”. 20 dicembre : Laterza, tra la gravina e il Parco delle Gravine.

: Laterza, tra la gravina e il Parco delle Gravine. 21 dicembre: Ginosa, con un tour panoramico e l’esplorazione dell’habitat rupestre.

Ogni tappa sarà arricchita da degustazioni, laboratori sensoriali e momenti culturali, garantendo un’esperienza inclusiva grazie al supporto di guide turistiche e ambientali, personale socio-educativo e monitoraggio psicologico.

Inclusione e Accessibilità al Centro

L’iniziativa, realizzata con il Fondo Ministeriale per l’inclusione delle persone con disabilità, punta a creare una rete tra operatori economici, sociali e turistici, promuovendo un modello di accoglienza aperta e solidale.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: +39 320 3844429 (dalle 10:00 alle 17:00).

“Questo progetto – conclude Polimeno – rappresenta un punto di svolta per il turismo in Puglia, dimostrando che l’inclusione può essere motore di sviluppo per tutto il territorio”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author