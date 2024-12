Latiano, rubata la cassaforte dell’Eurospin: bottino da 40 mila euro

Continuano gli assalti ad attività commerciali in provincia di Brindisi: ammonta a 40mila euro il bottino di un furto compiuto la notte scorsa a Latiano, presso il supermercato Eurospin di via della Libertà. I ladri, praticando un muro nella parete, hanno raggiunto la cassaforte del magazzino portando via il denaro. A Francavilla il furto è invece di lieve entità: preso di mira il distributore automatico di snack e bevande “A tutte le ore”, nel centro storico. I ladri hanno portato via solo alcuni prodotti, ma provocato danni ingenti al macchinario di distribuzione.

Sono così otto i furti nel Brindisino nell’arco di 24 ore: nella notte tra mercoledì e giovedì. Presi di mira cinque negozi a San Pietro Vernotico e uno a Francavilla Fontana.

