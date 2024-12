Barletta, imprenditori a confronto sulle infrastrutture urbanistiche

BARLETTA – Le nuove infrastrutture urbanistiche della zona industriale di Barletta al centro del tavolo tra le aziende del territorio. Via Trani, via Foggia e via Callano tra le arterie cittadine maggiormente interessate, con il tessuto imprenditoriale, artigianale e commerciale che ne chiede il completamento logistico per agevolare la crescita economica della città. L’incontro, promosso dall’Associazione Industriali della Sesta Provincia Pugliese, punta l’attenzione sul futuro delle imprese.

La competitività delle aziende barlettane passa dal rapporto con le istituzioni. Di Zona Economica Speciale si è già discusso nelle ultime settimane, con Barletta che adesso cerca di premere anche sul completamento delle infrastrutture urbanistiche.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author