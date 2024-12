Il Dono di Luca, 25mila euro per l’Ospedale Bambino Gesù

BARLETTA – Divulgazione e ricerca scientifica nel ricordo di Luca Caruso. La scomparsa del giovane avvocato, avvenuta un anno fa a soli 29 anni, continua ad ispirare l’associazione Il Dono di Luca, che presso la Sala Rossa del Castello Svevo di Barletta ha organizzato un nuovo evento per accendere i riflettori sui progressi medici relativi ai tumori cerebrali. Un’occasione per dialogare con gli esperti ed incrementare la consapevolezza in materia.

L’evento non è stato soltanto a scopo divulgativo, ma anche benefico. Consegnato il secondo assegno da parte dell’associazione: un dono della collettività nel ricordo di Luca. Alle relatrici, in rappresentanza dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, è stata affidata la somma di 25mila euro.

