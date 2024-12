Canosa, ruba olive e ferisce poliziotto: arrestato 36enne

A Canosa di Puglia, nel nord Barese, la Polizia ha arrestato un uomo di 36 anni di nazionalità rumena per furto aggravato, danneggiamento e tentato omicidio nei confronti di un agente. Il sospettato, con diversi precedenti penali, è stato sorpreso insieme a due complici in località Cefalicchio, alla periferia del paese, mentre caricava su un’auto quattro quintali di olive raccolte illegalmente, danneggiando una quarantina di alberi con strumenti vari.

All’arrivo delle forze dell’ordine, i tre hanno tentato la fuga. Durante l’inseguimento, il 36enne ha estratto un coltello da lavoro con una lama di 20 centimetri, ferendo alla mano sinistra un poliziotto, che ha riportato una prognosi di dieci giorni. L’uomo è stato bloccato e condotto in carcere, mentre sono in corso le ricerche per identificare i complici.

Le attrezzature utilizzate, il coltello e l’auto sono stati sequestrati, e la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

