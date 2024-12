Tragedia a Barletta: autopsia su Giulia Acquaviva, marito lotta per la vita

Barletta è in lutto per la scomparsa di Giulia Acquaviva, 61 anni, deceduta mercoledì 11 dicembre 2024 in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto alle 16:15 nella periferia della città, all’incrocio tra via Minervino e la Provinciale 189. L’impatto ha coinvolto una Volkswagen Polo, a bordo della quale si trovava la donna insieme al marito, anch’egli 61enne, e un Fiat Doblò con cinque occupanti, rimasti illesi.

Le condizioni del marito di Giulia Acquaviva restano gravissime. L’uomo, che guidava l’auto, è stato trasferito d’urgenza agli Ospedali Riuniti di Foggia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico delicato: la sua vita è appesa a un filo.

La Procura di Barletta, con il Pubblico Ministero Marco Gambardella, ha avviato un’indagine per omicidio stradale a carico del conducente del Doblò, un 33enne di Andria. I due veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro, così come la salma della vittima, trasferita all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari per l’autopsia.

La famiglia di Giulia Acquaviva, assistita dalla società Studio3A-Valore S.p.A. e dall’avvocato Fabio Ferrara, ha nominato un medico legale e un ingegnere forense per far luce sulla dinamica dell’incidente e sulle responsabilità.

Giulia Acquaviva lascia due figli, tre nipoti e una famiglia numerosa che ora attende il nulla osta per i funerali, fissati dopo l’autopsia. La comunità si stringe nel dolore per una perdita tragica e improvvisa.

