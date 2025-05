Andria, vertenza Pegaso Security: 15 vigilantes rassegnano le dimissioni

E’ ancora una situazione incandescente quella dei vigilantes della Pegaso Security che denunciano di non ricevere lo stipendio da mesi. A segnalare lo stato di grave difficoltà degli stessi è la Filcams Cgil, che ha indetto una conferenza stampa “per ringraziare – in modo amaramente ironico – le istituzioni che non hanno fatto niente”. Il sindacato ha inoltre chiarito che in 15 avrebbero deciso di rassegnare le dimissioni per giusta causa per poter richiedere la Naspi, senza però un esito positivo a causa della mancanza di un atto dell’azienda che recepisca e formalizzi la chiusura del rapporto di lavoro.

