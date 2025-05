San Ferdinando, la quinta volta del sindaco Lamacchia

SAN FERDINANDO – Michele Lamacchia torna a vestire la fascia tricolore di San Ferdinando. Il neo-eletto primo cittadino torna per la quinta volta sullo scranno più alto del comune della BAT, superando la concorrenza di Biagio Musci, Tonino Acquaviva e Aniello Masculli. La lista civica Progressisti e Democratici, facente riferimento all’area del centrosinistra, ottiene la vittoria con il 36,40% delle preferenze nei seggi cittadini e undici eletti in consiglio comunale.

Acquaviva si ferma al 22,86%, seguono Musci con il 20,52% e Masculli con il 20,22%. Lamacchia apre alla partecipazione pubblica per il suo quinto mandato, evidenziando la necessità di ragionare come collettività per vincere la sfida più importante: quella contro la malavita, nel nome della sicurezza e dello Stato.

