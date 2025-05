Sport, gioco e comunità: a Bisceglie nasce l’Oratorio di San Pietro

Una festa di comunità e rinascita per le periferie: è stato inaugurato il nuovo oratorio della Parrocchia San Pietro di Bisceglie, realizzato grazie al bando “Sport e Periferie” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un progetto che restituisce vita a un’area marginale, trasformandola in spazio educativo e inclusivo, dove sport, gioco e cultura diventano strumenti di crescita. A dimostrarlo, i piccoli del Bisceglie Calcio scesi in campo nella nuova struttura e una cena di comunità con piatti offerti dalle attività commerciali o preparati dalle famiglie. “Vogliamo una parrocchia viva” – ha detto il parroco – “e stasera lo è davvero”.

