Taranto, nascondeva cocaina in frigo: arrestato pregiudicato

Si tratta di un 22enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga

La Polizia ha arrestato un pregiudicato tarantino di 22 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è stato condotto dai Falchi della Squadra Mobile, che, grazie alla profonda conoscenza del territorio e delle dinamiche locali legate allo spaccio di droga, hanno notato un anomalo andirivieni di giovani in uno stabile di via Maturi, a Taranto. Tra questi, numerosi soggetti erano già noti come assuntori abituali.

I primi accertamenti hanno permesso di individuare al quinto piano dell’edificio la presenza di un 22enne pregiudicato, già arrestato nell’ottobre scorso nell’ambito di un’operazione antidroga. Ulteriori attività di osservazione hanno permesso agli agenti di notare l’uomo entrare più volte in un altro stabile situato di via Icco, per poi far ritorno a casa dopo pochi minuti.

Sulla base di questi elementi, i Falchi, con il supporto del personale della Squadra Volante, hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione del sospettato. All’interno della tasca del suo giubbotto sono stati rinvenuti 16 involucri termosaldati contenenti cocaina.

Recuperate le chiavi dell’appartamento di via Icco, è stata effettuata una seconda perquisizione. All’interno del frigorifero è stato trovato un ulteriore involucro di cellophane contenente circa 40 grammi della stessa sostanza stupefacente.

Ultimate le operazioni e trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria, il 22enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.

