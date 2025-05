Trani, 70 anni di Rotary: solidarietà e collaborazione al centro delle celebrazioni

Il Rotary Club di Trani ha celebrato i 70 anni dalla sua fondazione con due gesti simbolici e concreti: l’inaugurazione del Palo della Pace in Piazza Plebiscito e la donazione di un’auto medicalizzata all’associazione “Orizzonti”. Presenti i sindaci di Trani e Andria, segno della sinergia tra i Rotary delle due città e della collaborazione tra volontariato e pubbliche amministrazioni. Il mezzo sanitario aiuterà chi, per difficoltà economiche, rinuncia alle cure. Un esempio di come l’alleanza tra istituzioni e associazioni possa rispondere ai bisogni più urgenti della comunità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author