Taranto, Iacovone: partiti lavori per copertura e demolizione ascensore

Nella mattinata di giovedì 22 maggio, allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto sono cominciate le operazioni per la realizzazione della nuova copertura della gradinata. I tecnici hanno eseguito il primo getto di calcestruzzo per la costruzione dei plinti di fondazione, che fungeranno da base per la futura struttura di copertura.

Contemporaneamente, è stata avviata la demolizione della torre dell’ascensore, posizionata nel settore di tribuna. La vecchia struttura sarà sostituita da due nuovi ascensori, più moderni e funzionali.

Questi interventi rientrano nell’ampio piano di ammodernamento dell’impianto sportivo cittadino, in vista dei Giochi del Mediterraneo previsti per l’estate del 2026, quando lo stadio sarà uno dei punti nevralgici della manifestazione.

