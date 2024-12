Sciopero trasporti in Puglia, USB: ‘Adesione al 70%’

L’adesione allo sciopero del settore trasporti in Puglia, indetto dall’Usb, ha raggiunto il 70%. Lo comunica Francesco Laterza, rappresentante di Usb Lavoro Privato – settore Tpl.

“Per le Ferrovie Appulo Lucane, al netto delle fasce di garanzia, tutte le corse dei treni sono state soppresse – spiega Laterza – così come per Amtab, Stp Bari, Lecce e Brindisi”. A incrociare le braccia è stato il personale di stazione e di bordo.

Le fasce di garanzia di Stp Brindisi e Lecce, adattate ai servizi per le zone industriali, non hanno impedito un’adesione significativa. Laterza sottolinea che, anche senza il blocco della precettazione del ministro Matteo Salvini da parte del Tar, “avremmo scioperato per 24 ore, accettando il rischio di sanzioni da 500 euro per lavoratore”.

Lo sciopero non ha avuto invece impatti sulle corse di Ferrotramviaria, dove, spiega l’azienda, “non abbiamo sigle autonome tra i lavoratori”.

