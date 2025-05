Scatigna: “Riconoscere la figura del medico estetico in Puglia”

Il consigliere regionale di FdI propone una mozione: “La Regione colmi il vuoto normativo”

Riconoscere formalmente la figura del medico estetico e regolamentare in modo chiaro e uniforme l’apertura e l’attività degli studi di medicina estetica in Puglia. Sono questi i principali obiettivi della mozione presentata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Scatigna, che intende impegnare il presidente della Regione Michele Emiliano e l’assessore alla Sanità Rocco Palese ad avviare un percorso normativo specifico in ambito regionale.

La proposta mira a inquadrare professionalmente i laureati in Medicina e Chirurgia che, pur non essendo specialisti, abbiano completato un percorso formativo post-laurea riconosciuto, come un master universitario di II livello o un diploma quadriennale in Medicina Estetica rilasciato da scuole private.

“La medicina estetica è un settore in espansione con importanti implicazioni sanitarie, etiche ed economiche – afferma Scatigna -. In Puglia manca ancora una normativa che disciplini l’autorizzazione all’esercizio della professione per questi medici, creando incertezza tra i professionisti e rischi per la sicurezza dei cittadini”.

La mozione si inserisce nel contesto della Legge Regionale 9/2017 e del Regolamento attuativo 15/2020, che definiscono i requisiti delle strutture sanitarie e sociosanitarie, ma non contemplano ancora in modo specifico la medicina estetica. La proposta punta quindi a:

Regolare le modalità di autorizzazione per studi e ambulatori;

Definire i requisiti tecnici, organizzativi e strutturali delle strutture;

Vigilare sull’esercizio della professione;

Promuovere iniziative informative per i cittadini.

“Numerosi medici operano con professionalità e formazione specifica, ma senza uno specifico riconoscimento normativo. È tempo di valorizzare il loro ruolo e garantire standard adeguati”, spiega il consigliere sottolineando che l’intervento non richiederebbe nuovi oneri per il bilancio regionale, ma rappresenterebbe un adeguamento necessario e realizzabile con le risorse già esistenti.

“La Regione ha il dovere di tutelare l’utenza e sostenere la sanità privata qualificata, garantendo trasparenza e sicurezza nei percorsi professionali”, conclude Scatigna.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author