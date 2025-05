Case popolari, mobilità dopo 20 anni

Si chiama bando per la mobilità perché ha come obiettivo mettere ordine nelle assegnazioni degli alloggi popolari più datate. Le situazioni sono le più disparate: c’è chi ha avuto in assegnazione un mini alloggio e nel frattempo ha messo su famiglia e chi vive ormai da solo in case di oltre 100 metri quadri. Il comune di Lecce ha pubblicato sul sito il bando che consente di chiedere lo spostamento. Ne potranno usufruire solo coloro che sono assegnatari legittimi sia di alloggi di proprietà comunale che di Arca Sud. Scadenza dei termini il prossimo 10 luglio

