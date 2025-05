Basilicata, Vizziello smentisce Latronico: “Screening oncologici in ritardo”

Il capogruppo regionale di Basilicata Casa Comune: “Agenas smaschera il trionfalismo dell’assessore”

“I toni trionfalistici dell’assessore Latronico sugli screening oncologici in Basilicata sono smentiti dai dati ufficiali dell’Agenas”. A dichiararlo è Giovanni Vizziello, capogruppo regionale di Basilicata Casa Comune, commentando la sesta Indagine Nazionale dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali, pubblicata ieri.

Secondo Vizziello, mentre l’assessore Cosimo Latronico aveva accolto con entusiasmo i dati della Fondazione Gimbe, l’ultimo report dell’Agenas dipinge un quadro meno roseo: “La Basilicata è in linea con la media nazionale per gli screening del colon retto e della cervice uterina, ma si trova 16 punti percentuali sotto la media per lo screening della mammella”.

Inoltre, sottolinea il consigliere, “nel 2024 si registra un calo preoccupante di 11 punti nella partecipazione allo screening della cervice uterina rispetto all’anno precedente, passando dal 62% al 51%”.

“È l’adesione della popolazione target che misura l’efficacia di un programma di prevenzione oncologica, non i numeri generici sbandierati a posteriori”, afferma Vizziello rimarcando l’importanza di comunicazioni istituzionali corrette e trasparenti.

Non solo screening. “Anche il funzionamento della rete oncologica regionale evidenzia criticità rilevanti: i tecnici Agenas parlano di margini di miglioramento nei processi di base e nell’implementazione, parole che nascondono una bocciatura evidente”, aggiunge il capogruppo.

Vizziello accusa l’assessore alla sanità di privilegiare la propaganda alla sostanza: “Il rischio è quello di offrire una narrazione distorta, fatta di numeri buoni solo per il gioco del Lotto, e tacere su aspetti cruciali come il funzionamento delle reti oncologiche, determinanti per i tassi di sopravvivenza”.

“La Basilicata ha bisogno di una sanità pubblica trasparente, efficace e orientata al miglioramento continuo, soprattutto in un settore delicato come l’oncologia”, conclude Vizziello.

