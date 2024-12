Tutti pazzi per Citro, ci provano anche Brindisi e Manfredonia

Brindisi e Manfredonia non si affronteranno solo in campo. In queste ore, infatti, è in corso un avvincente duello di mercato per arrivare a Nicola Citro del Matera. Citro, ex di Trapani e Bari, è stato attenzionato in questi giorni da diversi club di Serie D ma le offerte più convincenti, per ora, sono quelle delle due pugliesi. Il Brindisi, in particolare, avrebbe effettuato un nuovo rilancio per convincere il calciatore ad accettare questa difficile situazione di classifica.

