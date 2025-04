Torneo delle Regioni 2025: i convocati delle Rappresentative pugliesi

Tutto pronto per l’esordio della Puglia al Torneo delle Regioni 2025, che prenderà il via domani, sabato 12 aprile, in Sicilia. La delegazione pugliese, giunta a Noto Lido, affronterà la Liguria nella prima giornata della fase a gironi.

Il programma delle gare

Le partite si disputeranno al campo “Memo Di Pasquale” di Avola/Noto. A scendere in campo saranno tutte e quattro le selezioni regionali:

Under 15 (ore 9:30) allenata da Marcello Protopapa

Under 17 (ore 11:30) guidata da Gioacchino Prisciandaro

Femminile (ore 14:30) diretta da Angelica Ivone

Under 19 (ore 17:00) affidata a Vincenzo Tavarilli

Obiettivi e dichiarazioni

Le squadre pugliesi arrivano al torneo con entusiasmo e dopo un lungo lavoro di selezione. “Abbiamo costruito un gruppo competitivo e motivato”, ha detto Tavarilli, sottolineando l’impegno nonostante le difficoltà logistiche.

Protopapa ha ricordato l’intenso lavoro di scouting per l’Under 15: “Abbiamo visionato oltre 500 atleti, ora vogliamo proporre un calcio tecnico e veloce”.

Ivone, alla guida della selezione femminile per il terzo anno, ha evidenziato la crescita del movimento e la solidità del gruppo.

Il presidente del CR Puglia, Vito Tisci, ha parlato di “un’occasione straordinaria di crescita sportiva e umana”, sottolineando l’orgoglio per la partecipazione alla manifestazione.

Un evento nazionale di rilievo

Con oltre 2.000 atleti e tutte le 20 regioni rappresentate, il Torneo delle Regioni si conferma un appuntamento centrale per il calcio giovanile e dilettantistico italiano. Ora la parola passa al campo: la Puglia è pronta a dare battaglia.

Convocate – Rappresentativa Femminile Regionale Pugliese

A.S.D. Apulia Trani: Rosalinda Zanaga (2006), Martina Pappalettera (2008)

A.S.D. Molfetta Calcio: Flavia Petruzzella (2002), Ilenia Ruotolo (2006), Margherita Lombardi (2004)

BS Soccer Team Fasano: Antonella Gigante (2003), Benedetta Tarallo (2008), Valeria Perna (2002)

A.S.D. Nitor: Syrya Macchia (2006), Marta Cinieri (2004)

A.S.D. Pink Sport Time: Silvia Elia (2007), Erika Rizzi (2006)

SSD Women Lecce ARL: Gaia Serio (2007), Veronica Tondo (2007)

A.S.D. Foggia Women 1987: Karol Mammollino (2005)

A.S.D. Fabrizio Miccoli: Giulia Turco (2004), Cristina Potenza (2007), Chiara Monno (2007)

A.S.D. Fasano: Giovanna Casalino (2001)

A.S.D. Pink Altamura: Miriam Lospalluto (2005)

Staff Tecnico e Dirigenziale

Responsabile Calcio a 11 Femminile: Pasquale Miccolis – Capo Delegazione: Giuseppe Gialluisi – Dirigente Accompagnatore: Luigi Pappagallo – Allenatore: Angelica Ivone – Allenatore in 2ª: Aldo Pilone – Medico: Ferdinando Amendola – Fisioterapista: Grazia Neglia – Collaboratore: Giacomo Loiacono – Addetto Stampa: Alessandro Schirone

Convocati – Rappresentativa Under 19 Regionale Pugliese

ASD Polimnia Calcio: Billy Nankouman Camara (2006), Christos Rizopoulos (2006)

ASD Unione Calcio Bisceglie: Daniele Lanotte (2006), Angelo Rocchitelli (2006)

AS Bisceglie 1913: Cristian Ciurlo (2006)

ASD Ginosa: Domenico Illiano (2006)

SSD Soccer Massafra: Michele Spataro (2006), Giuseppe Tinelli (2006), Roberto Sergio (2006)

ASD Arboris Belli 1979: Mattia Torrisi (2006), Jacopo Cerfeda (2006)

ASD Mesagne Calcio: Samuele Vantaggiato (2006)

ASD Real Putignano: Domenico Caliò (2007)

ASD Toma Maglie: Cristian Romano (2006)

SSD Barletta 1922: Michele Di Cuonzo (2006), Alessandro Di Benedetto (2007)

US Bitonto Calcio: Davide Lavoratti (2006), Andrea Latrofa (2006), Lorenzo Filoni (2006)

UG Manduria Sport: Jason Carrozzo (2006)

Staff Tecnico e Dirigenziale

Consigliere Responsabile Rappresentativa: Otello Sariconi – Commissario Tecnico: Vincenzo Tavarilli – Capo Delegazione: Giuseppe Gialluisi – Allenatore in 2ª: Francesco Di Palma – Allenatore Portieri: Francesco Iacovazzo – Medico: Alfredo Scardicchio – Fisioterapista: Raffaele Petrone – Collaboratore: Raffaele D’Addario

Convocati – Rappresentativa Under 17 Regionale Pugliese

Gabriele Semeraro (01/10/2008 – USD Città di Fasano), Alberigo Gabriele De Gaetani (08/10/2008 – SSD Virtus Francavilla Calcio), Daouda Bamba (24/04/2008 – ASD BS Soccer Team Fasano), Angelo Ettorre (19/03/2009 – USD Virtus Francavilla Calcio), Franco Stramaglia (26/09/2008 – ASD Levante Azzurro), Francesco Gentile (19/02/2008 – Martina Calcio 1947), Mirko Mastrovito (04/12/2008 – ASR Martina Calcio), Antonio Domenico Trebisonda (11/01/2008 – SSD Casarano Calcio 1927), Matteo Rescina (13/12/2008 – ASD Pro Gioventù Noicattaro), Andrea Panarelli (27/07/2009 – SSD Virtus Francavilla Calcio), Alessandro Soldani (19/07/2008 – ASD Unione Calcio Bisceglie), Christian Menga (08/11/2008 – USD Città di Fasano), Domenico La Fortezza (18/09/2009 – ASD Nicassio), Marino Digirolamo (07/02/2009 – ASD Santeramo Calcio), Donato Guagnano (12/08/2008 – ASD Polisportiva Noci), Gabriel Catalano (15/06/2008 – ASD Levante Azzurro), Ruggiero Loconte (24/01/2008 – SSD Fidelis Andria 2020), Alessandro Boccadamo (25/12/2008 – ASD New Football Academy Bari), Sakoba Keita (04/05/2008 – Mesagne Calcio 2020), Mouhamadou Ndia Sall (18/06/2009 – ASD Città di Otranto)

Staff Tecnico e Dirigenziale

Consigliere Responsabile Rappresentativa: Domenico Pugliese – Capo Delegazione: Giuseppe Gialluisi – Selezionatore: Gioacchino Prisciandaro – Allenatore in 2ª: Alessandro Basile – Medico: Giovanni Francioso – Fisioterapista: Davide Balena – Collaboratore: Giovanni Scamarcia

Convocati – Rappresentativa Under 15 Regionale Pugliese

Mattia Fontanarosa (01/01/2011 – SSD Levante Azzurro), Soungalo Piconese (01/01/2010 – Lecce Soccer Academy), Savio Memeo (28/04/2010 – Fidelis Andria), Francesco Carbonara (22/07/2010 – SSD Levante Azzurro), Francesco Tomeo (11/02/2010 – ASD Giovani Cryos), Cristian Perdonò (15/04/2010 – ASD Giovani Cryos), Sebastiano Gernone (02/01/2010 – Levante Azzurro), Francesco Cosenza (27/07/2010 – ASD Sava), Enzo Diofebo (02/04/2011 – Virtus Francavilla), Andrea Di Mauro (07/04/2010 – Cosmano Sport Foggia), Giulio Impalea (26/10/2010 – Novoli Calcio), Christian Salonna (26/04/2011 – Virtus Francavilla), Nicolas Taurino (01/10/2010 – Virtus Francavilla), Renzo Giannico (18/10/2010 – Giovani Cryos), Francesco Chirivì (03/01/2010 – Atletico Racale), Francesco Raciariello (29/03/2011 – Wonderful Bari), Gianluca Morelli (03/03/2010 – SSD Barletta 1992), Francesco Rizzi (18/03/2010 – ASD Football Academy Andria), Giuseppe Fera (01/04/2010 – SSD Esperia Monopoli), Davide Milella (28/04/2010 – ASD Virtus Palese Calcio)

Staff Tecnico e Dirigenziale

Consigliere Responsabile Rappresentativa: Domenico Pugliese – Capo Delegazione: Giuseppe Gialluisi – Selezionatore: Marcello Protopapa – Dirigente Accompagnatore: Giuseppe Lobello – Allenatore in 2ª: Michele Lasala – Allenatore Portieri: Saverio Abbrescia – Medico: Giovanni Francioso – Fisioterapista: Davide Balena – Collaboratore: Giovanni Scamarcia

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author