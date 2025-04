La cantante tarantina Patrizia Conte trionfa a The Voice Senior

Patrizia Conte, cantante originaria di Taranto, è la vincitrice dell’edizione 2025 di The Voice Senior, il talent show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici. In finale, ha emozionato tutti con una intensa interpretazione del brano “Amoreunicoamore” di Mina, conquistando coach e pubblico.

A guidarla fino al successo il coach Gigi D’Alessio, che al termine dell’esibizione ha dichiarato: “Siamo tutti d’accordo che Patrizia è The Voice, ce lo dice l’onestà intellettuale”.

La cantante pugliese ha affrontato una finale tutta al femminile, condividendo il palco con Graziella Marchesi (Team D’Alessio), Monica Bruno, originaria di Melissano (Lecce) (Team Arisa), e Maura Susanna (Team Arisa). La Marchesi si è giocata la vittoria del programma con “Fai Rumore” di Diodato, altro artista tarantino.

Nel corso della serata, Patrizia Conte ha interpretato anche “Oggi sono Io” di Alex Britti, ricevendo una standing ovation da parte del pubblico e della giuria composta da Clementino, Loredana Bertè, Arisa e Gigi D’Alessio.

Il video di presentazione trasmesso prima della finale ha mostrato Patrizia passeggiare per i luoghi simbolo della sua città: dalla Cattedrale di San Cataldo, dove ha tenuto il suo primo concerto a 23 anni, al Castello Aragonese, passando per il Ponte Girevole e le vie della Città Vecchia. “La musica mi ha dato tanto, ma mi ha anche tolto. Per seguirla ho fatto sacrifici, a volte anche allontanandomi dalle persone e dalla mia amata città” ha raccontato.

L’esperienza a The Voice Senior è stata per lei un modo per superare la paura di apparire. “Questa partecipazione mi ha liberata, ho capito che la gente sa chi sono davvero attraverso la mia voce”.

Emozionata dopo la proclamazione, ha confessato che per lei vincere significava “lasciare un segno, anche piccolo ma importante”. E ha concluso con un messaggio semplice ma potente: “Viva la musica, sempre”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author