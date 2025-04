Rinviato a giudizio per corruzione elettorale, Cataldo si ricandida a Triggiano

Alessandro Cataldo, noto come ‘Sandrino’ e figura centrale dell’inchiesta sulla presunta corruzione elettorale in Puglia, ha annunciato la propria candidatura al consiglio comunale di Triggiano per le elezioni del 25 e 26 maggio. Lo farà nella lista di centrodestra “Onofrio D’Alesio sindaco”, tornando in campo dopo 24 anni dall’ultima esperienza da consigliere.

La decisione arriva nello stesso giorno in cui la Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per Cataldo e altre 17 persone, tra cui la moglie Anita Maurodinoia, ex assessora regionale. L’accusa riguarda la costituzione di due presunte associazioni a delinquere finalizzate alla corruzione elettorale per le Regionali 2020 e per le Comunali di Grumo Appula e Triggiano.

“Se non fossi sicuro della mia assoluta regolarità e della fiducia nella Magistratura, non avrei fatto questo passo”, ha scritto Cataldo in una nota, definendo “prevedibili e scontate” le polemiche legate alla sua candidatura e parlando di una “campagna denigratoria” ai suoi danni.

Nell’inchiesta è coinvolto anche l’ex sindaco di Triggiano Antonio Donatelli, arrestato un anno fa e poi dimessosi.

