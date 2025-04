L’ associazione ReStart punta su YoungleBari : l’app di ascolto di giovani a supporto dei giovani online

Un’iniziativa nazionale nata nel 2011 che continua a evolvere per offrire un sostegno concreto ai giovani: si chiama Youngle, un progetto di accoglienza e supporto tra ragazzi che mette a disposizione uno spazio digitale sicuro e anonimo dove confrontarsi con coetanei formati all’ascolto.

La Dott.ssa Donatella Loiacono psicologa, psicoterapeuta e Presidente dell’associazione di promozione della salute ReStart ha recentemente raccontato l’importanza di questo servizio, sottolineando come l’obiettivo primario sia “arrivare prima”, prevenendo situazioni difficili prima che degenerino in problemi gravi.

Youngle si presenta come un valido aiuto per quei ragazzi che possono incontrare difficoltà nel creare connessioni nel proprio territorio o che necessitano di orientamento. Attraverso un ambiente accogliente e garantendo l’anonimato, il progetto porta avanti un messaggio chiaro e potente: “nessuno è solo”.

L’accesso a questo importante servizio è semplice e immediato: basta installare l’app tramite il link disponibile nella bio della pagina Instagram Younglebari https://linktr.ee/younglebari?fbclid=PAY2xjawJmWqxleHRuA2FlbQIxMQABp0vaLeKN4F-Fipap0vGDOd_BMtHtyChbS4ySQK6sH5RgopKtKiY384vZwlV7_aem_a7b83fH8mpH4r7lYZyDsaA.

Una volta installata l’app, i ragazzi possono comunicare via chat con giovani volontari, accuratamente selezionati e formati da psicologi. Questi volontari sono preparati per rispondere a quesiti e domande, garantendo al contempo la massima tutela della privacy dei minori.

Youngle si distingue per essere il primo sportello digitale per i giovani gestito direttamente da giovani volontari, creando un ambiente di comprensione e fiducia reciproca.

Attualmente, il servizio è attivo due giorni a settimana, il mercoledì e la domenica dalle 21 alle 23.

Si sta progettando un incremento delle fasce orarie di copertura e l’introduzione del servizio anche in lingua inglese, rendendo Youngle un supporto ancora più accessibile e inclusivo per un numero maggiore di ragazzi.

In un’epoca in cui la comunicazione digitale è centrale nella vita dei giovani, Youngle si pone come un ponte virtuale in grado di offrire ascolto, supporto e orientamento, dimostrando che anche online è possibile costruire una rete di solidarietà e aiuto concreto.

