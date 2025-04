Torna a maggio la tappa barese della Race for the Cure 2025 , sabato 12 seconda riunione organizzativa e presentazione progetti

Sabato 12 aprile ore 10.30 si terrà presso il Circolo Unificato Esercito – Via Villari 9- Bari la seconda riunione organizzativa della Race For The Cure Bari , che si terrà dal 16 al 18 maggio 2025 in Piazza Prefettura.

Come di consueto verranno presentati nell’occasione progetti e iniziative strutturate degne di nota al Comitato Regionale Komen- Puglia, al fine di promuovere con l’ausilio di corrette pratiche sportive e alimentari la diffusione della cultura della prevenzione delle patologie oncologiche del seno.

Sabato 12, durante la riunione organizzativa, aperta a tutti coloro che vogliano partecipare attivamente alla Race For The Cure Bari, previa prenotazione al num. 080 8642690-91, 3460314796 volontari.bari@komen.it, sarà possibile ritirare il materiale promozionale sulle novità 2025 e Bari nell’attesa, comincerà a colorarsi di Rosa.

