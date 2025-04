Bari-Palermo, Longo: “Siamo stati maturi. Ora bisogna aver voglia di crescere”

“Matura”. Tale è stata definita da mister Longo la prestazione del Bari al termine della sfida contro il Palermo. Un esame di maturità superato a pieni voti. A deciderla Lorenzo Simic, autore però di una prestazione molto attenta in fase difensiva. “Simic – dice – aveva fatto già un’ottima partita ed il gol arrivato nel finale lo gratifica. La sua qualità ci è già nota. Lasagna fischiato? Non li meritava, si sta impegnando molto ed è dispiaciuto come tutti per il gol sbagliato. Si danna l’anima. Anche nelle partite che verranno riuscirà a fare qualche gol decisivo. Dietro i fischi c’è l’impegno che un giocatore ci mette. In quell’occasione li è stato poco preciso ma l’uomo ha bisogno del sostegno necessario”.

La vittoria ha tanti padri oggi: “Maiello aspettava il momento giusto, ma bravo anche Falletti. Elogerei inoltre tutta la squadra. Ho visto offrire una prestazione di livello da parte di tutti i calciatori dall’inizio alla fine. Abbiamo più armi da poterci giocare da qui alla fine. La partita di Carrara? Anche lì cercavano energia positiva ma le battute d’arresto capitano. Dall’interno abbiamo grande equilibrio, parlo di giocatori e club. Mai passare dall’ottovolante”.

Gara della svolta? Longo risponde così: “Il salto di qualità me lo auguro, ma io credo al percorso di una squadra che deve lavorare per formarsi sempre di più. Il miglioramento va cercato settimanalmente. Salvarsi in questo campionato comunque non è mai scontato, anche se punti alla mano ci siamo. Ci sono squadre che non ti aspetti che invece si ritrovano giù. Ci vuole massimo rispetto per la Serie B, tante squadre sono riuscite a farsi male. Ora sta a noi essere convinti per provare a giocarci qualcosa di importante”.

Sul Palermo: “Rimane un’ottima squadra con un ottimo allenatore. Arriverà in fondo fino alla fine”.

