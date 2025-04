Serie D/H, Nocerina-Brindisi vietata ai sostenitori ospiti

I tifosi del Brindisi non ci saranno in terra campana per il match con la Nocerina. Infatti il prefetto di Salerno ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Brindisi per la gara tra Nocerina e Brindisi, in programma domenica 13 aprile allo stadio San Francesco.

