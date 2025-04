Taranto, inaugurato dal M5S il primo Sportello del Cittadino

Nel pomeriggio di venerdì 11 aprile è stato inaugurato a Taranto, nel quartiere Paolo VI, il primo Sportello del Cittadino promosso dal Movimento 5 Stelle, grazie al sostegno di Mario Turco, vicepresidente del M5S, e del Gruppo Territoriale pentastellato di Taranto.

Lo sportello, ospitato in piazza Tedesco n. 2, vuole essere un punto di riferimento per la cittadinanza offrendo informazioni, orientamento e supporto pratico alle persone in difficoltà economica o sociale, con l’obiettivo di ricucire il legame tra cittadini e istituzioni. La responsabile locale Fabiana Laterza sarà affiancata da professionisti e volontari del Movimento per garantire un’assistenza continuativa.

All’inaugurazione sono intervenuti anche Leonardo Donno, coordinatore regionale M5S, la candidata sindaca Annagrazia Angolano, e un gruppo di giovani avvocati e consulenti pronti a contribuire al servizio.

«Le periferie devono tornare al centro dell’agenda politica», ha dichiarato Turco, sottolineando l’importanza di ascolto e vicinanza verso le fasce più fragili della popolazione.

Lo Sportello del Cittadino è pensato come progetto pilota replicabile anche in altri quartieri e città italiane. È già in fase di pianificazione la prossima apertura in un’altra zona periferica del capoluogo ionico.

