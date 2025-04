Migranti trasferiti in Albania, polemiche sulle manette

Lo sbarco dei 40 migranti arrivati in Albania dall’Italia ha riacceso il dibattito politico. La nave Libra è attraccata nel porto di Shengjin, accolta da decine di agenti italiani e albanesi pronti a scortare i migranti nel centro di Gjader, struttura ora utilizzabile anche per i trattenuti nei Cpr italiani grazie al nuovo decreto governativo.

Le immagini dello sbarco, con i migranti ammanettati, hanno suscitato forti reazioni. A denunciare l’uso delle fascette è stata l’europarlamentare Cecilia Strada: “Scendono ammanettati, come fossero criminali. Chiederemo conto di tutto questo”. Le forze dell’ordine parlano di “misure di sicurezza” per evitare disordini e atti di autolesionismo durante il viaggio di sette ore da Brindisi.

Il governo albanese non commenta, mentre da Bruxelles il portavoce della Commissione Europea precisa: “Secondo le informazioni in nostro possesso, nei centri si applicherà la legge italiana. Continuiamo a monitorare l’attuazione del protocollo”.

Dall’opposizione, Più Europa e M5S parlano di “fallimento” del governo Meloni. Per Riccardo Magi si tratta di una “deportazione a fini propagandistici, pagata dai contribuenti italiani”. Alfonso Colucci (M5S) rincara: “Trasferire migranti in Albania non ha alcun senso: ci sono posti liberi nei Cpr italiani. È solo ostinazione politica”.

Intanto, sul posto sono attesi anche i legali del Centro italiano per i rifugiati, che cercheranno di fare luce su provenienza, condizioni e diritti delle persone trasferite.

