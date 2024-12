Un altro lucano morto sul lavoro, è accaduto in Valtellina

Salvatore Briamonte, 65 anni di Sant’Arcangelo è l’ultima vittima lucana sul lavoro.

La tragedia è avvenuta in territorio comunale di Bianzone, intorno alle 13:30 di oggi, 13 dicembre, in un cantiere dell’Anas per la realizzazione della nuova tangenziale di Tirano (Sondrio), in Valtellina, una delle opere progettate nell’ambito dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Nonostante fossero subito intervenuti i soccorsi, per lo sfortunato operaio non c’è stato nulla da fare.

Per chiarire la dinamica del grave incidente, in corso indagini disposte dalla Procura di Sondrio.

