Anche la Nocerina su Marko Rajkovic

Anche la Nocerina ha sondato il profilo di Rajkovic, attaccante reduce da 14 gol in 20 gare con il Brindisi. L’attaccante serbo si è confermato nella passata stagione come uno dei giocatori più determinanti nel suo ruolo nonostante le difficoltà dei biancazzurri. Rajkovic ha portato nella rosa brindisina esperienza e determinazione, elementi imprescindibili anche per la Nocerina, vogliosa di ritornare tra i professionisti dopo tanti anni di attesa e di campionati ai primi posti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author