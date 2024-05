Bari, Breda e playout: due tabù da sfatare

Roberto Breda dieci anni dopo, di nuovo con un risultato a disposizione e con la sfida di ritorno in trasferta. Il Bari ritrova il tecnico trevigiano da avversario, in una partita di post season dieci anni dopo il playoff contro il Latina della “meravigliosa stagione fallimentare”, terminata con un doppio 2-2 che purtroppo qualificò i pontini alla finale contro il Cesena. Il Bari ha l’occasione per il riscatto ma dovrà costruirsi la salvezza soprattutto allo stadio San Nicola nella gara d’andata, in cui giovedì Di Cesare e compagni saranno spinti dal pubblico delle grandi occasioni. 10mila i tagliandi staccati con la prelazione per abbonati e possessori di fan card, sito e punti vendita affollatissimi per assicurarsi un tagliando già dalle prime ore della mattinata di martedì, quando la vendita è stata aperta a tutti. Il Bari dovrà mettersi alle spalle anche un’altra tradizione negativa, quella che nel 2003/2004 l’ha visto retrocedere nella sfida playout contro il Venezia. Corsi e ricorsi storici da ribaltare mentre dal campo arrivano buone notizie: Brenno, Edjouma e Morachioli hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo e saranno regolarmente a disposizione.

