Barletta retrocesso, la piazza chiede risposte dopo un lungo silenzio

BARLETTA – Delusione, rabbia e attesa per il futuro del Barletta Calcio. Un silenzio assordante caratterizza la società biancorossa dopo la retrocessione in Eccellenza, con le migliaia di tifosi che manifestano il disappunto per una stagione da dimenticare.

Risposte chieste da 3000 abbonati, il club del presidente onorario Mario Dimiccoli resta chiuso nel silenzio dopo oltre una settimana dalla sconfitta decisiva ad Angri. La piazza chiede un cambio di rotta, all’orizzonte restano le interlocuzioni con l’imprenditore campano Francesco Agnello. Attesa per le mosse dell’imprenditoria locale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author