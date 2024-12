Gdf Lecce: Sequestrati 1,4 tonnellate di fuochi d’artificio e 37.000 giocattoli contraffatti. Denunciati due salentini

GALLIPOLI – Importante operazione delle Fiamme Gialle nel Salento, maxi sequestro di fuochi botti e giocattoli. La Guardia di Finanza di Gallipoli, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Lecce, ha sequestrato oltre 1,4 tonnellate di fuochi d’artificio e 37.000 giocattoli contraffatti in un’operazione contro il commercio illegale. I prodotti erano stoccati in un esercizio commerciale nel basso Salento, utilizzato come centro di distribuzione per il mercato locale.

I giocattoli, avevano marchi contraffatti di noti brand internazionali come Disney, Marvel e Nintendo, erano privi dei requisiti di sicurezza, mettendo a rischio l’incolumità dei bambini. Inoltre, i fuochi d’artificio, alcuni con un alto contenuto esplosivo, erano custoditi illegalmente in un seminterrato privo di licenza, rappresentando un grave pericolo per la sicurezza pubblica.

Due persone sono state denunciate alla Procura di Lecce per detenzione e commercializzazione illegale di prodotti esplodenti e contraffazione. Le indagini sono ancora in corso.

