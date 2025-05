Atletica, Europei Podebrady: Stano oro e record del mondo, sugli scudi anche la Palmisano

Ennesima impresa per Massimo Stano, che a Podebrady in Repubblica Ceca riscrive la storia. Il 33enne pugliese delle Fiamme Oro trionfa agli Europei a squadre con il nuovo primato mondiale dei 35 km di marcia in 2 ore 20 minuti e 43 secondi. Cancellato di quasi un minuto il record del canadese Evan Dunfee. Buone notizie anche per Antonella Palmisano nel femminile, che ha contribuito con il suo secondo posto all’oro a squadre dell’Italia sempre sui 35 km. La medaglia d’oro di Tokyo 2020 firma anche il record italiano.

