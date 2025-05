Trani, prevenzione malattie respiratorie: spirometrie gratuite in piazza

E’ stata una giornata dedicata alla prevenzione delle malattie respiratorie quella organizzata a Trani in Via San Giorgio. Tanti i cittadini che si sono messi in fila ed hanno effettuato gratuitamente una spirometria; una prima volta per molti che serve per accendere i riflettori sulla broncopneumopatia cronica ostruttiva. La patologia, meglio conosciuta come BPCO, colpisce silenziosamente molti pazienti, circa 500mila in Puglia. Nonostante l’entità del problema, la diagnosi precoce resta un miraggio per molti. E così ci siamo sottoposti anche noi al test.

