Devianze minorili, focus a Cavallino

I dati pubblicati dal Ministero dell’Interno sono preoccupanti: tra il 2022 e il 2023 – ultimo report disponibile- si è registrato un aumento dell’8,25 per cento di minori segnalati per violenza sessuale, un aumento del 7,69 per cento di segnalazioni per rapina, dell’1,96 per cento per lesioni dolose. Ragionare su fenomeno e possibili strategie di soluzione è dunque una priorità. A Cavallino si è tenuto un incontro con un focus sul bullismo e il pericolo di alcune modalità di utilizzo dei social

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author