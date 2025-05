Bari, in 25mila di corsa per la 19esima Race for the Cure

BARI – Il lungo serpentone della carovana della Race for the Cure – anche quest’anno – ha colorato di bianco e rosa il centro del capoluogo pugliese. In 25mila hanno invaso le strade del murattiano attraversando il lungomare per questa 19ensima edizione della gara – podistica e non – firmata dalla Susan G. Komen Italia, superando di gran lunga le aspettative e le 18mila presenze dell’edizione 2024.

È questo l’epilogo di una tre giorni contro il tumore al seno ma non solo, che si è aperta venerdì pomeriggio con il Villaggio della Salute in piazza Libertà, dove sono stati eseguiti esami diagnostici gratuiti di screening per le principali patologie femminili, in particolare a persone che vivono in condizioni di fragilità sociale o economica. Il tutto oltre a prestazioni mammografiche, visite senologiche ed ecografie, visite ginecologiche, dermatologiche, eco-tiroide, nutrizione, consulenze fisiatriche, consulenza genetica oncologica dedicata a donne con tumore alla mammella e uomini con tumore alla prostata, test spirometrico, elettrocardiogramma, misura pressoria, glicemia, indicazione del rischio cardiovascolare e body work terapeutico.

